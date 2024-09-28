مصطفى بكري يحذر من تداعيات اغتيال حسن نصر الله: ماذا نحن فاعلون؟!

حذر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، من تداعيات اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت: «استشهاد حسن نصرالله على يد الصهاينة سيفتح الباب واسعا أمام تطورات خطيرة، النتن ياهو يدفع بالمنطقة إلى آتون حرب كبرى، ولبنان لن يكون البلد الأخير».

وأضاف: «تذكروا مقولة النتن عن الشرق الأوسط الجديد، هو يعني جيدا أن إسرائيل ستسعى إلى توسيع الحرب بهدف تحقيق انتصارات وتغيير الخرائط.. فماذا نحن فاعلون؟!!!!!».

وأعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».

وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المقاتلات التابعة لسلاح الجو، هاجمت بتوجيه استخباراتي دقيق المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية.

ولفت إلى «تنفيذ الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حزب الله داخل المقر، وتنسق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل»، بحسب البيان.