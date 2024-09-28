جيش الاحتلال: عملية استهداف حسن نصر الله تغير شكل الشرق الأوسط

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عملية استهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله غاية في الأهمية، ومن شأنها أن تغير شكل الشرق الأوسط.

وأضاف في بيان، السبت، إنه ستكون هناك أيام صعبة على إسرائيل، زاعمًا أنهم مستعدون لسيناريوهات أخرى.

وأشار إلى شن هجوم على العشرات من منصات إطلاق الصواريخ ومستودعات يتم فيها تخزين الأسلحة في الضاحية الجنوبية.

وأوضح أنه قواته استهدفت عشرات منصات الصواريخ ومبان لتخزين الأسلحة في مناطق مختلفة جنوبي لبنان.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إنهم يدرسون نتائج الهجوم على القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده قبل دقائق من منتصف ليل الجمعة / السبت، أن مقر القيادة المركزية موجود في مبانٍ مدنية تحت الأرض، زاعمًا أن الهجوم كان دقيقا جدا.