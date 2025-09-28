المركز القومي للسينما يفتتح موسما جديدا لنادي سينما أوبرا الإسكندرية غدا

يفتتح المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، غدا الاثنين 29 سبتمبر، الموسم الجديد من نادي سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك في السابعة مساء على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

يتضمن برنامج الافتتاح عرض أربعة أفلام هي: «بدون بنزين»، «حكاية وتر»، «جالاتيا»، و«حناطير على جابر»، على أن تعقب العروض ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور، يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

وتقام الفعالية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وتحت إشراف رشا الفقي، فيما يدير النادي الناقد السينمائي أحمد عسر، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تنمية الوجدان الجمعي ونشر مختلف ألوان الإبداع، باعتبار فن السينما أحد أهم ركائز التنوير القادرة على صون الذاكرة وإعادة صياغة الوعي.