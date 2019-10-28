الأوبرا تحتفل بالعيد الـ60 لأوركسترا القاهرة السيمفوني

تقيم دار الأوبرا المصرية احتفالية بمناسبة اتمام أوركسترا القاهرة السيمفوني عامه الستين، وذلك في الثامنة مساء اليوم الاثنين على المسرح الكبير.

يقود الأوركسترا المايسترو أحمد الصعيدي، ويشارك فيها كل من عازف البيانو ياسر مختار والمغنيين السوبرانو منى رفلة وداليا فاروق، والميتزو سوبرانو جولي فيظي، والتينور عمرو مدحت وهشام الجندي، والباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا.

ويتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي شكلت جزءا من ريبرتوار الأوركسترا منها متتابعة بحيرة البجع لتشايكوفسكي، فانتازيا كورالية لبيتهوفن، وكابريتشيو أسباني لكورساكوف.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم.