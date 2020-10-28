الإسكان الاجتماعي: نعطي أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق يعطي أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة منذ بداية البرنامج، معقبة: «لهم شريحة معينة تُخصص في الأدوار الأرضية من كل المشروعات التي نقدمها».

وأضافت عبد الحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أنه يتم تخصيص أسبوع في بداية الحجز من كل إعلان لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار التيسير عليهم، متابعة: «لهم أسبقية 5% من كل مشروع نقدمه».

وأوضحت أنه تم طرح حوالي 125 ألف وحدة سكنية، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، من أجل تنويع المنتج الذي يقدمه الصندوق، مضيفة أن محدودي الدخل في 12 مدينة ومتوسطي الدخل في 11 أخرى.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرا، في 14 مدينة جديدة، موضحا أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، من يوم الأحد الموافق 1/11/2020: يوم الأحد 8/11/2020، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الاثنين 9/11/2020: يوم الاثنين 7/12/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.