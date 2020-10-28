أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء أنّ ألمانيا ستغلق بدءا من الإثنين، ولمدة شهر، المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية.



ويؤمل من هذه الإجراءات "القاسية" و"السارية على كامل البلاد" إتاحة المجال للحد قدر الإمكان من عمليات الاتصال الاجتماعي وأيضاً احتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، وفق ما قالت ميركل في مؤتمر صحفي، موضحة أنّ المدارس وحضانات الأطفال ستبقى مفتوحة.



وأمرت ميركل الأربعاء المسؤولين عن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم والرياضات المحترفة في البلاد بالعودة إلى اللعب خلف أبواب مغلقة، وفقا لشبكة يورو نيوز الإخبارية.



وتعني الإجراءات الأخيرة أن جميع الرياضات الاحترافية وكذلك الهواة ستكون خلف أبواب مغلقة اعتبارا من الثاني من نوفمبر حتى نهاية الشهر حيث أعلنت ألمانيا عن ارتفاع قياسي الأربعاء بلغ 14964 حالة إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية.