أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، ضرورة العودة للحوار بين مختلف المكونات الموجودة في السودان والاحتكام للوثيقة الدستورية كمرجعية تحكم الفترة الانتقالية في السودان.

وقال السفير حسام زكي ، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، إن الجامعة العربية كانت أول منظمة تصدر بيان بشأن أحداث السودان وسبقت الجميع في ذلك، ودعت خلاله السودانيين إلي تغليب الحوار، كما دعت إلي التمسك بالوثيقة الدستورية وأحكامها باعتبارها المرجعية التي تحكم الفترة الانتقالية للجميع .

وأضاف أن الجامعة العربية لم تصدر تعليقا عقب المؤتمر الصحفي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مشيرا إلي أن الجامعة تقف مع الشعب السوادني ومصلحته وشدد الأمين العام المساعد للجامعة على أن الإرادة الشعبية هي مسألة حيوية واساسية ورئيسية ولا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال ، معربا عن أمله في عودة الحوار بين مختلف المكونات الموجودة في الصيغة السودانية ( المكون العسكري والمدني).

وقال إن الجامعة العربية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مشددا على ضرورة خفض التصعيد الدائر.