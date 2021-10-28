روبرت كوخ: ألمانيا تسجل أكثر من 28 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد بشكل واضح مجددا.

وأوضح المعهد، اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 2ر130، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 118، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 6ر85.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 28 ألفا و37 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 126 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 16 ألفا و77 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 67 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و534 ألفا و452 حالة إصابة.

ولكن المعهد ذكر أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و247 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 95 ألفا و485 شخصا.