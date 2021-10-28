أرباح سابك السعودية تقفز بنحو 413% في الربع الثالث على أساس سنوي

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الخميس، أن صافي أرباحها بعد احتساب الزكاة والضريبة ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 412.8% ، إلى 5.59 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)، مقارنة مع أرباح بلغت 1.09 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت الأرباح في الربع الثالث بنسبة 26.83%، مقابل أرباح بـ7.64 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وأرجعت الشركة، في بيان لسوق الأسهم السعودية (تداول)، سبب ارتفاع صافي الربح على أساس سنوي إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات.

بينما أرجعت تراجع الأرباح على أساس فصلي إلى زيادة تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار مواد اللقيم وانخفاض في الكميات المباعة.