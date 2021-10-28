إحالة عاملين بمدارس الحسنة في وسط سيناء للتحقيق لعدم تواجدهم

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أحال اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، عددا من العاملين بالمدارس للشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقرات العمل.

وجاء ذلك أثناء قيام رئيس مركز الحسنة بالمرور علي عدد من المدارس للمتابعة والاطمئنان علي انتظام سير العملية الدراسية وتم عقد لقاء بالمدرسين في وجود مدير الإدارة التعليمية بالحسنة حسين عرادة، وذلك لعرض ومناقشة الأسباب التي تعوق سير العملية التعليمية داخل المدارس، والعمل علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة والمتاحة للارتقاء بمستوى قطاع التعليم بالمركز والمدينة وذلك لرعاية الطلاب وإنجاح العملية التعليمية.

كما تم التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة وتحقيق التباعد بين الطلاب، والتأكد من وصول المياه بانتظام والحالة العامة للنظافة بالمدارس وذلك حفاظاً على صحة وسلامة جميع الطلاب وهيئة التدريس.