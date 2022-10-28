أمريكا: نأمل في العمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق مصالحنا المشتركة

أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها للعمل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومع حكومته في مجال "مصالحنا المشتركة"، بما فيها تحسين الخدمات للشعب العراقي وضمان عراق آمن ومستقر وذي سيادة على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.



جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ).



وقال البيان "الشعب العراقي جدير بأن يكون أمامه فرص اقتصادية وبوضع نهاية للفساد وتحسين الخدمات العامة. وترحّب الولايات المتحدة بتعهّد رئيس الوزراء السوداني بوضع السلاح تحت سيطرة مؤسّسات الدولة الرسمية والشرعية. إن لدينا وحكومةَ العراق مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار والأمن".



وتابع البيان"الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع الحكومة العراقية والشعب العراقي للتصدّي سوية للتحديات التي تواجه العراق، من تحسين احترام حقوق الإنسان إلى معالجة تغيّر المناخ وتحسين الفرص الاقتصادية أمام أعداد متزايدة من السكان. يمكن للعراق أن يستند على الولايات المتحدة كشريك له وهو يمضي قدما في الإصلاحات".

كان البرلمان العراقي قد صادق مساء أمس الخميس، بالأغلبية على التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية الجديدة برئاسة شياع السوداني.



وتضم التشكيلة الوزارية التي تمت المصادقة عليها 21 حقيبة من أصل 23 حقيبة .



وتم تأجيل التصويت على وزارتي البيئة و الإسكان والإعمار لحين الاتفاق مع الأطراف الكردية على تقديم مرشحين للمنصبين.