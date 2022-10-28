السويد تعيد فحص موقع الجريمة المرتبطة بتسربات خط نورد ستريم

أعلن مكتب ممثل الادعاء السويدي، اليوم الجمعة، عن تحقيقات جديدة في مواقع الجريمة ببحر البلطيق التي شهدت تضرر خطي نورد ستريم 1 و 2 في انفجارات لم يتسن تفسيرها في الشهر الماضي.

وأشار بيان إلى أن البحث عن أدلة يجري في موضعي تسرب الغاز في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة.

ومن المقرر أن تساعد القوات المسلحة خدمة الأمن السويدية ومكتب الادعاء العام في التحقيق.

وقال ماتس ليونجكفيست ممثل الادعاء في بيان صحفي: "إن القوات المسلحة لديها الموارد والخبرة اللازمة للتحقيق في الموقع بالطريقة التي نرغب فيها".

وأشار إلى أن السلطات المشاركة تتعاون جيدا في التحقيق المبدئي في التخريب المشتبه في حدوثه، وأضاف أن السويد تعمل أيضا مع محققين في دول أخرى متضررة.