مصرع شخص وإصابة 9 آخرين اثر انقلاب سياره ميكروباص بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة جراء حادث إنقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي بالكيلو 90 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 90 اتجاه القاهرة، ووجود متوفى ومصابين.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وفاة "طلال سلام عبدالفتاح" 46 عاما، مقيم بالجيزة، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من، "أحمد عيد جاب الله" 19 عاما، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "عيد جاب الله عيد" 56 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "محمد عطية جاب الله عيد" 21 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "شريف رجب صديق" 35 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.



كما أصيب كل من: "سمير عزمي علي" 40 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "يوسف ممدوح جاب الله" 16 عاما، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "حماده رزق رجب" 45 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "محمد جمال محمد" 25 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، و"حسين عبدالسلام صلاح" 30 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.



تم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة .