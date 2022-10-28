 الموسيقى العربية: كورال سلام بالمسرح الخارجي وكلثوميات بالمعهد ونادية مصطفى بالإسكندرية وعفاف راضي بدمنهور - بوابة الشروق
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الموسيقى العربية: كورال سلام بالمسرح الخارجي وكلثوميات بالمعهد ونادية مصطفى بالإسكندرية وعفاف راضي بدمنهور


نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 11:05 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 11:05 م

تتوالي فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ31 حيث يقام فى الثامنة مساء الأحد 30 أكتوبر 5 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

فعلى مسرح النافورة يقدم النجم التونسي صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصلا غنائيا لإيمان عبد الغني.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي، يقدم كورال سلام التابع للمركز القومي لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

وفي الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية، وضمن حلقات كلثوميات تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلا بمشاركة كل من رحاب عمر ومروة حمدي.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقام حفلا للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ويسبقها فاصلاً غنائيا لفناني الأوبرا أشرف وليد، حنان الخولي، نهاد فتحي، ياسر سليمان.

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين أحمد سعيد، إسماعيل صادق، يحيي عبدالحليم، غادة آدم.

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