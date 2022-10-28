 صابرين النجيلي تفتتح حفلها بالشاب الأسمر في مهرجان الموسيقى العربية - بوابة الشروق
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صابرين النجيلي تفتتح حفلها بالشاب الأسمر في مهرجان الموسيقى العربية


نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 11:17 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 11:17 م

أحيت المطربة صابرين النجيلي الفاصل الأول من حفل اليوم بمهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وبدأت صابرين النجيلي حفلها بغناء "الشاب الأسمر"، وتلتها بباقة من أجمل الأغاني ومنها: "يعني وبعدين، برهوم حاكيني".

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" أقيم حفلا للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ويسبقها فاصلاً غنائيا لفناني الأوبرا أشرف وليد، حنان الخولي، نهاد فتحي، ياسر سليمان.

وبالتزامن شهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضي بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ومشاركة المطربين أحمد سعيد، إسماعيل صادق، يحيي عبدالحليم، غادة آدم.

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