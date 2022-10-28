أنهى الملياردير إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكتا "سي إن إن" و "سي إن بي سي" إن ماسك أتم التحويل ليلة الخميس. وكان يجب عليه القيام بذلك حتى يوم الجمعة أو مواجهة معركة قضائية.

وذكرت واشنطن بوست وسي إن إن، نقلا عن عدة مصادر لم يذكراها، أن ماسك أقال المدير التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال و رئيسة الشؤون القانونية والسياسة فيجايا جادي.

كان ماسك وافق بشكل مبدئي على شراء تويتر في أبريل الماضي. وفي وقت لاحق من يوليو ، قال إن الاتفاق باطل نظرا لمغالطات مزعومة للشركة حول الحسابات المزيفة.

ورفعت شركة تويتر دعوى قضائية لتنفيذ اتفاقية الشراء ، وتم تحديد موعد دعوى قضائية لحل النزاع. ولكن في بداية شهر أكتوبر الحالي ، استأنف ماسك عرض الشراء.

وفي الأيام الأخيرة، أصبح من الواضح أن ماسك قد قبل دوره الجديد كمالك لتويتر.