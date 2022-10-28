رئيسة وزرء إيطاليا تعتزم زيارة بروكسل في أول رحلة خارجية لها

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تعتزم رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جيورجيا ميلوني القيام بأول رحلة خارجية لها إلى بروكسل الخميس المقبل.

وستلتقي ميلوني برئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بين آخرين، طبقا لما أعلنه متحدث رئيسة المفوضية ، اليوم الجمعة.

وأكد المكتب الصحفي لميلوني أن رئيسة وزراء إيطاليا ستجتمع مع المسؤولين الكبار لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية. وإلى جانب فون دير لاين، فإن ذلك دائما ما يشمل رئيس المجلس الأوروبي،شارل ميشيل ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا.

وأكد المتحدثان باسم ميشيل وميتسولا اجتماعيهما مع ميلوني في تغريدة لهما على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".

كما تعتزم ميلوني القيام برحلتين دوليتين أخريين لحضور مؤتمر المناخ العالمي (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وبالي يومي 15 و16 من نفس الشهر، واجتماع رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين.