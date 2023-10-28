طاقم شبكة NBC الأمريكية في غزة: نعيش وضعا خطيرا ونتعرض لقصف مكثف

نقلت شبكة NBC الأمريكية، عن طاقمها الإخباري في غزة، شهادة عن الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع بالتزامن مع تعرضه لأعنف عدوان إسرائيلي.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن فريقها أبلغها بأنهم يعيشون وضعا صعبا وخطيرا ويتعرضون لقصف مكثف بقذائف مدفعية ومن الجو.

ونقل طاقم الشبكة الأمريكية، أن الفلسطينيين يحملون موتاهم وجرحاهم بما تيّسر، كما أن سيارات الإسعاف لا تجرؤ على الخروج.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.