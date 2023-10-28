أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، ارتفاع عدد الوفيات إلى 32 حالة وفاة والمصابين إلى 60 حالة في حادث تصادم في طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.

وأشارت إلى علاج 3 حالات بالطريق، ونقل 57 حالة أخرى، إلى المستشفيات بالبحيرة لتلقي العلاج اللازم والجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت مديرية الصحة، إلى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية بالبحيرة للسيطرة على الحريق وتم تحويل الطريق على طريق الخدمات حتى يتم فتح نهر الطريق، ودفعت الصحة بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم في طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.

كان تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم واشتعال عدد من السيارات بسبب الشبورة المائية ووجود متوفيين ومصابين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.