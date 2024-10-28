مسئول أوكراني: العقوبات لن تكفي للرد على تورط كوريا الشمالية في حرب روسيا علينا

قال مسؤول رئاسي أوكراني كبير، اليوم الاثنين، إن العقوبات لن تكون كافية للرد على تورط كوريا الشمالية في الحرب الروسية في بلاده، ودعا إلى إمداد كييف بمزيد من الأسلحة.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على منصة "إكس": "القوات الكورية الشمالية موجودة بالفعل في منطقة كورسك.. وهذا تصعيد. العقوبات وحدها لن تكفي. إننا بحاجة إلى أسلحة وخطة واضحة لمنع كوريا الشمالية من التوسع في المشاركة في الحرب في أوروبا"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن الحلفاء يجب أن يردوا بحزم لأن "العدو لا يفهم إلا لغة القوة".