 ‏ميقاتي يشدد على أولوية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي مع إسرائيل - بوابة الشروق
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‏ميقاتي يشدد على أولوية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي مع إسرائيل

وكالات
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 10:20 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 10:20 م

نوه رئيس الحكومة اللبنانية، ‫نجيب ميقاتي‬، اليوم الاثنين، بأهمية دور "اليونيفيل" لحفظ الاستقرار في جنوب البلاد، داعيا بريطانيا‬ إلى دعم جهود اليونيفيل وتعاونها مع الجيش اللبناني.

وخلال لقائه مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، بدار السفارة اللبنانية في لندن، شدد ميقاتي، على "أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل إلى حل دبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملا"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

بدوره شدد الوزير البريطاني على "المساعي الدبلوماسية قائمة لوقف إطلاق النار"، مؤكدا أن بلاده "تقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا بدعم الجيش اللبناني عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

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