زاهي حواس: كنت طالب فاشل وكاره الآثار في بداية عملي

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إنه في بداية عمله بالآثار المصرية كان كارها لها بشكل كبير، وكان طالبا فاشلا في الجامعة.

وأضاف حواس، خلال ندوة بعنوان أسرار الفراعنة، داخل مبني محاكاة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "عندما بدأت في الاكتشافات الأثرية غيرت حياتي تماما، وبدلت الكره إلى حب للآثار المصرية".

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يساعد على الترويج للسياحة المصرية، متابعا أن الافتتاح الضخم له تم تأجيله بسبب الأحداث العالمية، و"اكتفينا بفتح ١٢ قاعة أثرية".

وأكمل أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي بعد هدوء الأحداث العالمية في المنطقة.

وفي نفس السياق، تحدث حواس بشأن لعنة الفراعنة قائلا: "هناك مجموعة كبيرة من محبي الآثار يقومون بربط الأحداث بلعنة الفراعنة".

وأضاف: "عندما كنت أحفر في الإسكندرية لاكتشاف مقبرة كليوباترا؛ وقع حجر على رأسي وتسبب في عمل ثقب وربطه البعض بلعنة الفراعنة".

وأشار إلى أنه لا يوجد أي شي يسمي بـ"لعنة الفراعنة": "جميعها خرافات ليس لها أساس من الصحة".

وتابع: "خلال الأيام الماضية قمت بعمل مناشدة كبيرة للمنظمات التراثية بسبب الحفاظ على قلعة بعلبك في لبنان من الحرب الإسرائيلية"، مستطردا أن "قلعة بعلبك في لبنان معرضة للخطر بسبب حرب إسرائيل ولابد من الحفاظ عليها حتى لا تتدمر من الصواريخ".