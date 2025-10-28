محافظ الفيوم يوجه بتسريع ملف التصالح وتحسين مستوى النظافة في طامية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة طامية، لمتابعة انتظام الأداء والتأكد من تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور جمال العوامي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية.

وخلال جولته، ناقش المحافظ عدداً من المواطنين المترددين على المركز حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة لتسهيل استقبال طلبات التصالح حتى انتهاء المدة القانونية المحددة من الدولة، مع تطوير منظومة العمل بما يضمن السرعة والدقة في إنجاز الملفات.

وشدد "الأنصاري" على ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن إنهاء معاملاتهم وفقًا للقانون، مع مراعاة الحالات الإنسانية وكبار السن وذوي الهمم.

وعقب الجولة، عقد محافظ الفيوم اجتماعًا مع اللجان الهندسية والفنية ومسؤولي المركز التكنولوجي بطامية لمتابعة سير العمل في ملف التصالح، بحضور رئيس المدينة ومدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية ورئيس وحدة المتابعة الميدانية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف ملفات التصالح وآليات التنسيق بين اللجان الفنية لتسريع وتيرة العمل، موجهاً بضرورة استيفاء المستندات المطلوبة قبل استلام الملفات، والتعامل الفوري مع الملاحظات الفنية لاستكمال الإجراءات في أقصر وقت ممكن.

كما وجه محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بصفة مستمرة، مشدداً على أهمية التنسيق بين رئيس المدينة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتسريع إجراءات استخراج تراخيص الهدم، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتحسين المظهر الحضاري العام للمدينة.





