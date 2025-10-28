• المنظمة الدولية قالت إنها استقبلت عشرات الفارين من الفاشر في نقطة صحية عند مدخل منطقة طويلة بشمال دارفور

ناشدت منظمة "أطباء بلا حدود"، الثلاثاء، إنقاذ حياة المدنيين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، والسماح لهم بالخروج إلى مناطق أكثر أمنا.

وقالت المنظمة الدولية في بيان: "نناشد بإنقاذ حياة المدنيين في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، والسماح لهم بالخروج إلى مناطق أكثر أمانا".

وشهدت الفاشر في الأيام الماضية معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، التي أعلنت سيطرتها على أجزاء من المدينة، بينها مقر الجيش الأحد.

وأعربت المنظمة عن "قلقها من استخدام العنف القائم على أساس عرقي وارتكاب مجازر في الفاشر مجددا مثلما حدث عندما استولت قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في أبريل (نيسان) الماضي".

وفي 13 أبريل الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مخيم زمزم للنازحين الواقع على بعد 12 كيلومترا من مدينة الفاشر، بعد معارك مع الجيش السوداني، ولقي 400 شخص مصرعهم وفقا للأمم المتحدة.

وذكر البيان أن فرق أطباء بلا حدود "استقبلت في منطقة طويلة أمس الاثنين، عشرات المرضى القادمين من الفاشر إلى مستشفى طويلة المكتظ".

وأضاف: "وصل الاثنين، حوالي 1000 شخص من الفاشر إلى مدخل طويلة وقد أنشأنا نقطة صحية في المكان لتقديم الرعاية الطارئة وإحالة المرضى ذوي الحالات الأشد مباشرة إلى المستشفى".

وذكر أنه "عولج حتى يوم أمس الاثنين، حوالي 300 شخص في النقطة الصحية، وتم إرسال 130 إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، بما في ذلك 15 شخصاً يحتاجون إلى جراحة منقذة للحياة".

ولفت إلى أنه "حتى الأمس، يبدو أن الكثير من الناس ما زالوا محاصرين في الفاشر ومحيطها ونحن على استعداد للاستجابة لمزيد من التدفق الجماعي للنازحين والمصابين في طويلة".

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مساء الاثنين، مغادرة القيادة العسكرية مدينة الفاشر لتجنيبها مزيدا من "التدمير والقتل الممنهج" على يد "الدعم السريع".

وتخوض قوات الجيش والدعم السريع حربا منذ 15 أبريل 2023 لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.

وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص، وشُرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، فيما قدّرت دراسة جامعية أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.