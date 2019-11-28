طلائع الجيش يسعى لتحقيق فوزه الأول في الدوري أمام الإنتاج

يستضيف طلائع الجيش فريق الإنتاج الحربى فى الخامسة من مساء اليوم، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى المصرى الممتاز.

مباراة اليوم هى الأولى لفريق الإنتاج الحربى بعد فترة التوقف الدولى التى قاربت على الشهر، حيث خاض الإنتاج الحربى آخر مباراة له فى المسابقة كانت فى 21 من أكتوبر الماضى والتى خسرها الفريق أمام بيراميدز بنتيجة 3ــ2، فيما كان آخر لقاءات الطلائع أمام طنطا فى اليوم الأول لعودة المنافسات، 23 من نوفمبر الجارى، وتعادل الفريق بدون أهداف.

ويدخل الطلائع مباراة اليوم فى المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط فقط، من 4 مباريات، حيث تعادل فى 3 وخسر فى مباراة واحدة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر برصيد 6 نقاط من 5 مباريات، حيث خسر فى 3 مواجهات وحقق الانتصار فى مواجهتين فقط.

ويسعى الإنتاج الحربى إلى فوز فى مباراة اليوم، يقفز به إلى المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة ولو بشكل مؤقت خلف حرس الحدود، صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

على الجانب الآخر يطمح فريق الطلائع إلى تحقيق الفوز الأول فى نسخة الموسم الحالى من البطولة، والذى من شأنه أن يقفز بالفريق إلى المركز التاسع، مبتعدًا عن مراكز الهبوط الثلاثة فى مؤخرة الجدول.