بنك التنمية الصيني يقدم قروضا بقيمة 104 مليارات يوان لمشاريع البنية التحتية

قدم بنك التنمية الصيني قروضا بقيمة 104 مليارات يوان (حوالي 14.63 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام 2024، في مسعى لتعزيز تقدم مشاريع البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.

وقال البنك إنه تم توجيه الأموال إلى المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بناء شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، وإعادة بناء مطار رئيسي وتوسيعه، وتطوير بناء مركز لوجستي وطني.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن من بين المشاريع التي حصلت على جزء من هذا التمويل في الربع الأول مشروع بناء مطار شيامن شيانغآن الدولي، ومشروع خط تشونغتشينغ - وانتشو للسكك الحديدية عالية السرعة.