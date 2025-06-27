أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي وكبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا استعداده لمناقشة تاريخ مالوروسيا ("روسيا الصغرى") وجيش زابوروجيه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.



وقال ميدينسكي في حديث لوكالة "تاس": "سنتحدث مع مارك - إذا دعت الحاجة - عن تاريخ مالوروسيا (مصطلح جغرافي وتاريخي يستخدم لوصف مناطق أوكرانيا الحديثة) وجيش زابوروجيه (تسمية لوصف للكيان الذي أقامه القوزاق في منطقة زابوروجيه بين القرنين 16 و18). أنا واثق أنه سيكتسب الكثير من المعلومات الجديدة. وبدوره سيخبرني حتما بالكثير من الأمور الجديدة. على سبيل المثال، عن استغلال التجار الهولنديين لإندونيسيا".

وأضاف ميدينسكي أنه مستعد لإرسال كتاب التاريخ الروسي للصف السادس إلى أمين عام الناتو، لكنه لا يرى جدوى من ذلك. وأوضح قائلا: "بصراحة، كنت سأرسل له (هذا الكتاب)، لكنني فكرت لاحقا أنه من العبث، لأنه لن يقرأه على أي حال. من الأفضل أن أعطيه لمن سيقرأه. يجب تعليم الأطفال منذ نعومة أظافرهم. أما في هذه الحالة، فقد فات الأوان"