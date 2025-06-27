ريال مدريد يهزم سالزبورج ويضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور الـ16

حسم ريال مدريد تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية بعد فوزه العريض على ريد بول سالزبورج بنتيجة 3-0 في ختام مواجهات المجموعة الثامنة، ليتصدر ترتيبها ويضرب موعدًا مع يوفنتوس الإيطالي في الدور القادم على ملعب "هارد روك" في ميامي، يوم 1 يوليو المقبل.

وشهدت المباراة تألق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدفًا وصنع آخر، مؤكداً حضوره القوي في البطولة. كما واصل الواعد جونزالو جارسيا تألقه، ونجح في تسجيل هدف ثالث مميز بعد كرة ساقطة رائعة، مستفيدًا من غياب كيليان مبابي المصاب.

سيطر الريال على مجريات اللقاء منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أطلقها الحكم في الدقيقة 90+4. ورغم محاولات سالزبورج المتأخرة، من خلال تسديدات من كريتزيج وفيرتيسن، لم ينجح الفريق النمساوي في زيارة شباك الحارس لونين، ليبقى على أعتاب الخروج من البطولة.

وأجرى سالزبورج تبديلات في الدقائق الأخيرة بإشراك كريم أونيسيو وسامسون بايدو، لكن دون جدوى تذكر أمام التنظيم الدفاعي للميرينجي.

بهذا الفوز، يتجنب ريال مدريد مواجهة مانشستر سيتي في الدور المقبل، وسيتعين عليه تجاوز يوفنتوس من أجل مواصلة مشواره نحو اللقب العالمي في النسخة الأكبر من مونديال الأندية.