تشغيل الشباب الدولي: نمو فرص العمل في قطاعي الصحة والتوصيل الإلكتروني بعد كورونا

شهد العالم منذ اندلاع جائحة كورونا، نمواً في فرص العمل الجديدة في قطاع خدمات التوصيل الإلكتروني وقطاع الصحة، حسب تحالف حلول تشغيل الشباب العالمي المدعوم من البنك الدولي.

وقال تقرير للبنك على نشرته الأسبوعية اليوم، "تساعد محلات البقالة والصيدليات وأسواق التجارة الإلكترونية في استدامة حصول المستهلك على ضروريات الحياة من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة وما إلى ذلك، كما تسعى جاهدة للحفاظ على سلامة الزبائن والعاملين والموردين على حد سواء".

وعلى سبيل المثال في كينيا، طورت مؤسسة إديوكيت، برنامجاً تدريبياً يسمى ناويري برو لمنصتها التعليمية للهواتف المحمولة، وهذا التدريب متخصص وموجه للسائقين والعاملين في خدمات التوصيل باستخدام الدراجات النارية التي يطلق عليها "بودا-بودا"، وساعد في تزويد الشباب بمهارات القيادة والقدرة على استخدام تطبيقات خرائط جوجل، وأدى نجاح هذا التدريب السريع والمتاح عند الطلب إلى زيادة دخل الشباب (من 5 دولارات إلى 30 دولاراً في اليوم في بعض الحالات).

ولقد وقع اختيار مؤسسة بيل وميليندا جيتس، على هذه المنصة مؤخراً كواحدة من بين مؤسستين "مسرعتين" للأعمال لعام 2020.

وتحالف حلول تشغيل الشباب هو برنامج عالمي يقوم عليه أصحاب مصلحة متعددون ومقره الفريق المعني بالوظائف التابع لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بمجموعة البنك الدولي.