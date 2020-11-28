لجنة الكنائس الفلسطينية تدعو للتضامن بمناسبة اليوم العالمي مع الشعب الفلسطيني

دعت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، اليوم السبت، كنائس العالم، وكافة المؤمنين لتأكيد تضامنهم ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن اللجنة أكدت في بيان أصدره رئيسها، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الـ29 شهر نوفمبر من كل عام، أنه آن الآوان أن تنتهي المعاناة التي لازمت أبناء الشعب المعذب في الأرض المقدسة، بسبب الظلم والقهر والحرمان من حقوقه الإنسانية والطبيعية والسياسية، التي يجب أن يتمتع بها في دولة حرة، كباقي شعوب العالم.

وأضافت: "الواجب الإنساني والأخلاقي والديني، يحتم على كل المؤمنين وأحرار العالم، إعلاء صوت الحق والعدالة في هذا اليوم الذي يتضامن به العالم مع أبناء شعبنا، خاصة وأننا على أبواب أعياد الميلاد المجيدة، حيث مدينه الميلاد محاصرة بالاستيطان، وجدار الضم والتوسع العنصري، والتي يجب أن يعيشها شعبنا الفلسطيني حرا كريما بعيدا عن الاحتلال وممارساته القمعية، في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

ووجهت اللجنة نداءها إلى كافة الجهات المعنية في المجتمع الدولي من مؤسسات ودول وأفراد وكنائس وموحدين ومدافعين عن العدالة الإنسانية، لمضاعفة جهودهم واتخاذ المواقف الفعلية التي توقف انتهاكات الاحتلال وممارساته بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ليعيش الشعب الفلسطيني وكل المؤمنين بحرية وسلام واطمئنان.