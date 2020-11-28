رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادت لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، قسم جراحة القلب والصدر بمبنى الحالات الحرجة بالمستشفى الجامعي بالحرم القديم.

يأتي ذلك لمتابعة اللمسات الأخيرة قبل افتتاح القسم؛ للتأكد من جاهزيته بعد تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتصميمات الهندسية الحديثة، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه، رافقه الدكتور أيمن محمد عبد الغفار رئيس القسم، وعدد من الأطباء في ذات التخصص.

وقال عزيز إن القسم يعد طفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج، من خلال تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحًا أن تكلفة التجهيزات بلغت 22 مليون جنيه منهم 16 مليونًا و500 ألف جنيه دعم من البنك الأهلي المصري، و5 ملايين و500 ألف من الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بالمستشفى الجامعي، فيما يتعلق بتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى، مع توفير معاملة إنسانية تليق بالمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبد الغفار، أن القسم يقدم عددًا من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح، وتغير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير، مشيراً إلى أن القسم سيبدأ تجريبيًا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن القسم يضم ٤ أسرة لرعاية ما بعد القلب المفتوح، و٥ أسرة للرعاية المتوسطة، وقسم داخلي مجهز بـ١٠ أسرة تناسب احتياجات مرضى القلب.