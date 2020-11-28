عمرو أديب عن مشروع قانون الأمن الفرنسي: الرسوم المسيئة كان فيها حسن نية؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على التظاهرات التي اندلعت في فرنسا اليوم ضد عنف الشرطة ومشروع قانون الأمن، قائلًا: «مشروع القانون علامة استفهام لماكرون والحريات في فرنسا».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إنه يتعجب من تعامل فرنسا مع الإساءة للرسول، مضيفًا: «إيه الكيل بمكيالين؟ إذا تم التعرض للشرطة بشكل معين في فرنسا تقولي مش حرية رأي وعند إساءة أشخاص للرسول حرية؟».

وتابع: «الرسوم المسيئة كان فيها حسن نية؟ الناس متخيلة أن ما يأتي من الغرب يسر القلب، لا أحد يشكك في الحرية والعدالة الفرنسية لكن في بعض الأحيان تأتي الدولة وتطالب بمجموعة من القيود».

وأثار مقطع فيديو مصور، أظهر مشاهد تعنيف شرطيين فرنسيين لرجل أعزل من أصحاب البشرة السمراء، تنديدًا واسعًا وسط الرأي العام الفرنسي، تحرك على إثره وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي أكد أنه سيقيل أربعة شرطيين متورطين من وظائفهم.

وبعد نشر التسجيل المصور فتح المدعى العام تحقيقا بتعرض الرجل للضرب، ويتزامن الحادث مع الجدل الدائر حول مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يقيد أحد بنوده نشر صور الشرطة.