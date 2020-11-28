أحمد أبو هولي: ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ضرورة حل القضية الفلسطينية حلاً نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة، ودعم رؤية الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام في مطلع العام المقبل متعدد الأطراف، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام لإنجاز حل الدولتين، والتي تبناها المجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن أكتوبر الماضي.

وشدد أبو هولي -في بيان للمنظمة اليوم السبت بمناسبة يوم التضامن الدولي مع فلسطين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانصياع للإرادة الدولية وتنفيذ قراراتها، خاصة القرار (194)، الذي يؤكد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد أبو هولي التأكيد على ضرورة أن يترجم المجتمع الدولي دعمه السياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) -الذي تحقق العام الماضي بتجديد تفويضها بأغلبية ساحقة- إلى دعم مالي لتحقيق دعم دائم ومستدام، يمكنها من الخروج من أزماتها المالية المتعاقبة، والاستمرار في خدماتها لحين عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.