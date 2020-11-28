 الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الغربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الغربي


نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:55 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:55 م

نفذت سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة التابعة للجيش الليبي عملية نوعية اليوم السبت، في منطقة أوباري حي التراقين وحي الشارب، جنوب غربي البلاد.

وقال الجيش الليبي في بيان إنه استهدف "أحد أوكار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تم خلالها اعتقال 7 إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف أنه صادر كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة و"الوثائق الخطيرة".

وأفاد بأن "هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه".


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