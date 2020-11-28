احتفل الآلاف من جماهيري النادي الأهلي بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، منذ قليل، بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقميت بهما بإستاد القاهرة الدولي.



وجابت الإحتفالات الشوارع بالمدينة، والتي إنطلقت من ميدان الساعة مرور بنفق شبرا وميدان جلال قريطم، وسط فرحة عارمة بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخية وتأهله لكأس العالم للأندية.



ورفعت الجماهير، أعلام النادي الأهلي مرددين هتافات " أهم أهم أبطال القارة أهم.. أهلي أهلي أهلي".