الرئيس السيسي يهنئ ألبانيا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.