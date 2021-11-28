الرئيس السيسي يهنئ ألبانيا بذكرى يوم الاستقلال

فيدرا عن الجدل حول ارتدائها تيشيرت يحمل كلمة «أمم أمثالكم»: «إيه المشكلة»

إي. أر رحمان: أحببت الحفلات الحية بعدما شاهدت الجمهور يستمتع بموسيقى «يا مصطفى» في ماليزيا

إي. أر رحمان: أحببت الحفلات الحية بعدما شاهدت الجمهور يستمتع بموسيقى «يا مصطفى» في ماليزيا

الموسيقار الهندي إي. أر رحمان: دخلت عالم الغناء بالصدفة ولم أكن أتخيل أن يسمعني أحد