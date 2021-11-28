 الرئيس السيسي يهنئ ألبانيا بذكرى يوم الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ ألبانيا بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 4:44 م | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 4:44 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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