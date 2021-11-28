مواطنو هندوراس يصوتون الأحد في انتخابات رئاسية

يتوجه مواطنو هندوراس اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي قد تطيح بالحزب الحاكم الذي تضربه الفضائح، وتنهي التحالف الذي تقيمه البلاد مع تايوان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم زيومارا كاسترو، زوجة مانويل زيلايا الذى أطيح به من الحكم فى انقلاب عام 2009، حيث تحاول المرشحة الرئاسية إنهاء 12 عامًا من حكم الحزب الوطني المحافظ.

وأخافت زيومارا بعض المستثمرين بقولها إن الرأسمالية لم تؤت بثمارها بالنسبة لمعظم مواطني هندوراس ودعت إلى إصلاح جذري لـ "النموذج النيوليبرالي الفاشل" للأمة.

وقامت بعض الشركات في العاصمة تيجوسيجالبا، بإغلاق النوافذ خوفا من الاضطرابات العنيفة التي أعقبت الانتخابات الأخيرة في عام 2017 ، والتي اعتُبرت مزورة على نطاق واسع.

وقد تراجعت سندات هندوراس الدولارية لعام 2030 إلى مستوى قياسي ليتم تداولها عند 7ر99 سنتا للدولار الشهر الماضي مع اكتساب حملة المرشحة زيومارا زخما.

ويقول هوجو نوي بينو، الخبير الاقتصادي الذي عمل على خطة حكومة زيومارا، إن المرشحة الرئاسية ستدرس خطة مع صندوق النقد الدولي إذا كانت الظروف مناسبة، وإذا كانت الوتيرة التي سيتم بها خفض العجز ليست مرهقة للغاية.

وترغب زيومارا في فرض ضرائب على الثروات الكبيرة ، وتقديم مدفوعات جديدة للرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة وكبار السن، والسماح للبنك المركزي بإقراض الخزانة في حالات الطوارئ.

وهندوراس هي واحدة من 15 دولة متبقية لديها علاقات دبلوماسية رسمية كاملة مع تايوان وليس مع جمهورية الصين الشعبية.

وطرحت زيومارا فكرة التحول إلى بكين إذا فازت، على الرغم من أن الخبير الاقتصادي بينو قال إن هذا الأمر ليس أمر مقضي خاصة في ظل مخاوف مجموعات الأعمال المحلية والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.