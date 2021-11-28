عبد الغفار يعلق على مطالبات وقف الدراسة لمواجهة متحور أوميكرون

نقاط تطعيم ضد كورونا أمام المصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة

علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مطالبات البعض بوقف الدراسة على خلفية ظهور متحور أوميكرون كورونا الجديد، واصفًا إياها بأنها «أحلام وأماني».

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن المطالبين بتلك الأمور يحاولون في تلك الظروف استغلال التحورات الفيروسية لوقف الدراسة، مشيرًا إلى أن تحور الفيروس أمر طبيعي.

وأشار إلى أن لقاح الإنفلونزا يختلف كل عام؛ بسبب التحورات التي يشهدها الفيروس، مضيفًا: «يتحور على مدار العام مئات المرات، نحرص ومستعدون لأن كورونا حالة عامة على كل الدول وتستحق التعامل معها بشكل مختلف عن الإنفلونزا».

ولفت وزير التعليم العالي إلى تلقيح 1.8 مليون طالب ضد فيروس كورونا حتى الآن، قائلًا إن الوزارة نجحت في تلقيح نسبة كبيرة من العالمين وأعضاء هيئة التدريس ضد الفيروس ومعنية بعدم دخول الحرم الجامعي إلا بعد الحصول على اللقاح.

وذكر أن وزارة الصحة تتوسع في نقاط تلقي اللقاح وتسهيل إجراءات التسجيل، مضيفًا: «نتواجد في محطات المترو والقطارات والمراكز التجارية والنوادي، ومن المقرر إتاحة نقاط تطعيم أمام المصالح الحكومية التي تحتاج دخول المواطن خلال الفترة المقبلة».

وأعلن عن التعاقد على أكثر من 100 مليون جرعة لقاح كورونا استقبلت منها مصر 84 مليون جرعة حتى الآن، موضحًا أن مصر استقبلت أمس 3.5 مليون جرعة من لقاح فايزر، واليوم 3.2 مليون جرعة من جونسون أند جونسون.