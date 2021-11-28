التعليم: الصحة تطلق أتوبيسات لتطعيم الطلاب من 15 - 18 عاما ضد كورونا داخل المدارس قريبا

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن إمكانية توقف العام الدراسي على خلفية ظهور متحور «أوميكرون» كورونا، مؤكدًا أن الإجابة على هذا السؤال أمر سابق لأوانه جدًا.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الأمور بشأن المتحور الجديد غير واضحة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات في مصلحة الأولاد.

وأكد أن الوزارة حريصة على استكمال الطلاب للعام الدراسي الحالي؛ بسبب ما خسره الطلاب خلال الأعوام الماضية، منوهًا إلى أن البقاء في المنزل يؤثر على مستوى تحصيلهم خلال السنوات المقبلة.

وأعرب وزير التعليم، عن أمنياته في ألا يمثل المتحور الجديد خطورة كبيرة، قائلًا إن العام الدراسي منتظم منذ اليوم الأول؛ بفضل الجهود المبذولة من مديريات الصحة والمدارس في الالتزام بالضوابط الاحترازية وإغلاق فصول لو اقتضى الأمر.

ولفت إلى تلقيح 98% من الإداريين والمعلمين ضد فيروس كورونا، معلنًا عن إطلاق وزارة الصحة أتوبيسات لتطعيم الطلاب ما بين 15 إلى 18 عامًا ضد «كوفيد - 19» داخل المدارس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد على أهمية عمل الطلاب وأولياء الأمور على أساس التحضير لامتحانات الشهر والتي تنطلق للمرحلة الرابعة الابتدائية في الخامس من ديسمبر المقبل، مضيفًا أن الوزارة تعلن قريبًا عن امتحانات كل المراحل الأخرى.