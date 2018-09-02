إن اتباع نظام غذائي جيد، والحفاظ على روتين صحي والاستثمار في ممارسات نمط الحياة الصحية هو ما يحدد الصحة العامة، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة بأمراض مزمنة تستمر إلى الأبد وقد تؤدي إلى مضاعفات مفاجئة.

وهناك العديد من الأمراض التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، ويُعرف بعضهم أيضًا باسم "القتلة الصامتين" لسبب واحد هو أنهم يمكن أن يصبحوا قساة في أي وقت معين، ما يؤدي أحيانًا إلى الموت المفاجئ.

موقع "هيرت دوت أورج" نشر مجموعة من المعلومات حول الأمراض القاتلة الصامته، وما يمكن القيام به لمنع كل منها.

*ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر الحالات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة أخرى، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن 1.28 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 30-79 سنة في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ويعود السبب في اعتبار ضغط الدم المرتفع قاتلًا صامتًا هو لأنه ينشأ بدون أعراض معينة، ولا يؤثر فقط على القلب والشرايين، بل يجعل الشخص أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة مثل النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية وغير ذلك.

لذلك يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والألياف والبروتين، والحد من تناول الملح، والحفاظ على وزن صحي كلها طرق لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

*ضيق الشريان التاجي

تهدد العديد من أمراض القلب الحياة، ومن هذه الأمراض أمراض الشرايين التاجية، وهي حالة تضيق فيها الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم والأكسجين، ما يؤدي إلى ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو نوبة قلبية، وهي أولى العلامات التي تظهر.

لذلك إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم/ أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، فقم بإدارته من خلال فحوصات منتظمة، وإجراء تغييرات ضرورية في نمط الحياة مثل الأكل الصحي، وممارسة المزيد من التمارين، وتجنب التدخين، والشرب، والأنشطة غير الصحية الأخرى.

* مرض السكري

يمكن أن يكون مرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم من نوعين، النوع 1 والنوع 2، وفي مرض السكري من النوع 1 ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتج عنه أبدًا، بينما يؤثر مرض السكري من النوع 2 على الطريقة التي يعالج بها الجسم سكر الدم، والمعروف أيضًا باسم الجلوكوز.

وفي الحالة الأخيرة قد لا تظهر على الأفراد أعراض في البداية، ولكنها تظهر فقط عندما يتطور المرض، ويؤدي إلى التعب وفقدان الوزن وكثرة التبول والعطش.

وقد يؤثر مرض السكري المتقدم أيضًا على أعضاء أخرى من الجسم مثل القلب والكلى والبصر، لذلك فإن التركيز على النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي والفحوصات المنتظمة هو ما يمكن أن يمنع المضاعفات.

*هشاشة العظام

هشاشة العظام هي مرض عظمي، وغالبًا ما يكون الشخص المصاب غير مدرك لحالته، نظرًا لعدم ظهور أي علامات أو أعراض على الإطلاق، وهذا هو سبب تسميته أيضًا بالقاتل الصامت، وإلى جانب التأثير على كثافة العظام يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة الفم.

لذلك يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د ضروري للوقاية من أي شكل من أشكال أمراض العظام، ويجب على المرء أن يستثمر في تمارين حمل الأثقال بما في ذلك المشي و الركض وصعود السلالم وتدريب الأثقال، ويُنصح أيضًا بإجراء فحوصات منتظمة.

* توقف التنفس أثناء النوم

انقطاع النفس النومي هو اضطراب شديد في النوم حيث يتنفس الناس بصوت عالٍ أثناء النوم، ويمكن أن يؤدي إلى شخير بصوت عال وإرهاق شديد أثناء النهار.

ويعتبر المرضى الذين يعانون من انقطاع النفس النومي الحاد هم أكثر عرضة للموت المفاجئ والسكتة الدماغية أثناء النوم، ما يجعله أيضًا قاتلًا صامتًا، حيث يعد انقطاع النفس الانسدادي النومي هو النوع الأكثر شيوعًا، حيث يتم انسداد مجاري الهواء بشكل متكرر أو جزئيًا أثناء النوم.

ويمكن أن يساعد فقدان الوزن وتناول الطعام الصحي والإقلاع عن التدخين والحصول على العلاجات المناسبة لحساسية الأنف على التخلص من هذه الحالة أو حتى إدارتها جيدًا.

* مرض الكبد الدهني

يكون نمو مرض الكبد الدهني في الجسم تدريجيًا وليس له أثر كبير في البداية، مما يجعله قاتلًا صامتًا، ويوجد نوعان من أمراض الكبد الدهنية، مرض الكبد الدهني الكحولي و غير الكحولي، حيث يحدث الأول بسبب الاستهلاك المفرط للكحول، وسبب حدوث هذا الأخير غير معروف بعد، وفي المراحل المتقدمة يمكن أن يؤدي كلاهما إلى تليف الكبد، وهو المرحلة الأخيرة من تندب (تليف) الكبد.

لذلك يجب اختيار نظامًا غذائيًا نباتيًا صحيًا وتجنب تناول أي شيء به دهون غير صحية، والحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام.