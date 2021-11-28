اجتماع طارئ لوزراء الصحة بمجموعة السبع حول أوميكرون غدا

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، اليوم الأحد، أن وزراء الصحة بدول مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) سيعقدون اجتماعًا طارئًا، غدًا الاثنين، حول سلالة "أوميكرون" الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية، أنه "تحت رئاسة بريطانيا، سيجتمع وزراء الصحة بدول مجموعة السبع غدًا الاثنين لمناقشة تطورات أوميكرون".

ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد رصد عدة حالات إصابة بسلالة أوميكرون في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك ترجيح وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأحد، أن السلالة الجديدة تتفشى في فرنسا بالفعل.