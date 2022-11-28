 وفد الكونجرس الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة لبنان في جميع المجالات - بوابة الشروق
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وفد الكونجرس الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة لبنان في جميع المجالات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 9:25 م | آخر تحديث: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 9:25 م

أكد وفد من الكونجرس الأمريكي التزام الولايات المتحدة الدائم بمساعدة لبنان في المجالات كافة، مشيدًا بقدرات وكفاءة الجيش اللبناني والثقة الكبيرة التي يحظى بها من الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم في مكتبه في اليرزة في بلدة بعبدا، اليوم الاثنين، لوفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب مارك تاكانو في حضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا.

وشدد الوفد الأمريكي، خلال اللقاء، على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات اللازمة.

ومن جانبه، وجه وزير الدفاع اللبناني الشكر للولايات المتحدة على دعمها الدائم للجيش اللبناني، مبديًا اعتزازه باحترافية الجيش وتفانيه في تنفيذ المهام التي يقوم بها متخطيًا التحديات الناتجة عن الأزمة المالية الحالية في البلاد.

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