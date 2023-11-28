إعلام: دبابات الاحتلال تخرق هدنة غزة وتفتح نيرانها شمالي القطاع

أفادت تقارير إعلامية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع.



ونقلت قناة «روسيا اليوم»، عن شهود عيان أفادوا بسماع دوي إطلاق نار كثيف صباح اليوم الثلاثاء في غزة، إلى جانب مشاهدة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء شمال القطاع.



وكانت الفصائل الفلسطينية قد أكّدت أنها تتابع الخروقات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لهدنة غزة، داعية - في بيان مشترك - لإلزام الاحتلال بعدم خرق الهدنة.



ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.



وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.



وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.