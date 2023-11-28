تريزيجيه يتواجد في التشكيل المثالي للجولة 13 بالدوري التركي

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تواجد محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون سبور، في التشكيل المثالي للجولة 13 بالدوري التركي.

قاد تريزيجيه فريقه طرابزون سبور لتعادل مثير أمام سيفاس سبور بنتيجة 3-3، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ13 من منافسات الدوري التركي.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل لطرابزون سبور "الثالث" إلى جانب صناعته للهدف الثاني لفريقه رغم مشاركته كبديل في نهاية الشوط الأول، وحصوله على أعلى تقييم بين لاعبي طرابزون في المباراة.

التعادل قاد طرابزون سبور للنقطة 23 في المركز الخامس.

ويعيش محمود حسن تريزيجيه حالة معنوية مرتفعة خلال هذه الفترة بعد الأداء الجيد الذى قدمه مع منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم بعدما سجل 3 أهداف في مباراتين.

لعب تريزيجيه 8 مباريات في الدوري التركي مع طرابزون سبور بمعدل 312 دقيقة، وأحرز هدفًا وحيدًا فى مباراة سيفاس سبور.

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