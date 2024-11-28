وزير الخارجية الكويتي يدعو إلى تعزيز وحدة الصف الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية

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أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، اليوم الخميس، أن انعقاد أعمال الدورة الـ 162 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون ويعكس الحرص المشترك على تعزيز وحدة الصف الخليجي ودفع مسيرة التعاون.

وقال الوزير اليحيا رئيس الدورة الحالية في كلمته الافتتاحية للاجتماع إن انعقاد هذا الاجتماع في دولة الكويت يمثل محطة مهمة لمواصلة تعزيز أطر التكامل بين دول المجلس والعمل على مواكبة المستجدات الإقليمية والدولية التي تتطلب منا تنسيقا أعمق ومواقف أكثر وحدة.

وأضاف: "نؤكد مجددا موقفنا المبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا اليحيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف الاعتداءات الوحشية التي ترتكب بحقه مشددا على أهمية الإسراع في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال إنه " لا يمكننا إغفال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي العربية لا سيما في لبنان وسوريا باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ السيادة".

وشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقراره ورفض أي محاولات للتعدي على أرضه وأمنه مجددا الدعم لوحدة واستقرار سوريا وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية التي تؤجج الأوضاع في المنطقة.

وحول التطورات المتصلة بالأوضاع في اليمن أكد مجددا الدعم لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.