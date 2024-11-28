ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين مسلحين والقوات السورية إلى أكثر من 130 قتيلا

ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين مسلحين وقوات الحكومة السورية في شمال غرب سوريا إلى 130 قتيلا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، إن 49 جنديا سوريا قتلوا بينهم ما لا يقل عن أربعة ضباط برتب مختلفة في اشتباكات مستمرة منذ 24 ساعة اندلعت بريفي إدلب وحلب شمال غرب البلاد، مشيرا إلى مقتل 83 مسلحا من المعارضة ( التي تضم هيئة تحرير الشام والفصائل العسكرية).

ولفت إلى أن الفصائل المسلحة تمكنت من تحقيق تقدم في ريف إدلب الشرقي، حيث سيطرت على ثلاث قرى استراتيجية قريبة من الطريق الدولي بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية المدعومة بغطاء جوي روسي، كما حققت الفصائل العسكرية تقدما إضافيا وسيطرت على قريتين خلال العملية التي أطلقتها ضد مواقع للقوات المسلحة السورية في المناطق الريفية غرب حلب.

وكثفت الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية، حيث استهدفت بـ4 غارات محيط مدينة سرمين، و4 غارات أخرى محيط بلدة مجدليا. كما شنت عدة غارات على أطراف بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، وفق المرصد.

واندلعت الحرب الأهلية المدمرة في سوريا عام 2011. واليوم، تنقسم البلاد، مع سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد على ثلثي البلاد مجددا بدعم من حلفائه، روسيا وإيران. ولا يزال الحل السياسي للنزاع بعيد المنال.