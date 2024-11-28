دورتموند يكتسح دينامو زغرب في دوري الأبطال

واصل بوروسيا دورتموند تقدمه نحو مراكز المقدمة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق دورتموند فوزا ثمينا 3 / صفر على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وافتتح الإنجليزي الشاب جيمي بينو جيتنز التسجيل لدورتموند في الدقيقة 41، فيما أضاف الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 56، وتكفل الغيني سيرهو جيراسي بإحراز الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة والثانية على التوالي، مقابل خسارة وحيدة، إلى 12 نقطة في المركز الرابع، علما بأن هذا هو الفوز الثالث الذي يحققه خارج قواعده في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وكان دورتموند قد سبق له أن تغلب بعيدا عن قواعده (سيجنال ايدونا بارك) على إف سي فينيكس لوبيك بكأس ألمانيا، كما انتصر أيضا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال.

في المقابل، توقف رصيد دينامو زغرب، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز الثاني والعشرين.