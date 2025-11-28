روسيا تعلن بدء الحجب التدريجي لتطبيق واتساب

أعلنت هيئة الرقابة الروسية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "روسكومنادزور"، بدء حظر تطبيق واتساب تدريجيا في البلاد بدعوى مخالفته القوانين.

وأوضحت الهيئة في بيان، الجمعة، أن "واتساب يواصل انتهاك قوانين البلاد ولا يمتثل للتدابير الروسية الهادفة لمنع الجرائم"، بحسب قولها.

وأضافت: "يُستخدم هذا التطبيق لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وتجنيد مرتكبيها والاحتيال على مواطنينا وارتكاب جرائم أخرى"، وفق تعبيرها.

وأشارت الهيئة إلى أنها قررت اتخاذ إجراءات تقييدية ضد واتساب، وأن القيود ستُطبّق تدريجياً بهدف السماح للمستخدمين بالانتقال إلى تطبيقات مراسلة أخرى.

كما جاء في البيان أنه يجب على المواطنين الروس الانتقال إلى تطبيقات المراسلة المحلية.

وفي ظل مكافحة الجرائم الأمنية والاحتيال، فرضت روسيا في وقت سابق، قيوداً على المكالمات عبر واتساب وتلغرام، بينما بدأت منصة "ماكس" التي طُرحت حديثاً بالانتشار السريع، خاصة في المؤسسات الحكومية.