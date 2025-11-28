معرض البيت الروسي يفتتح معرضا للمواهب الطلابية يضم 150 لوحة



افتتح البيت الروسي بالإسكندرية معرض "إبداعات طلاب ستوديو الرسم" في دورته الثانية، والذي يضم أكثر من 150 لوحة فنية أبدعها طلاب تتراوح أعمارهم بين 6 و20 عامًا، ليقدموا بانوراما مبهرة من المواهب الصاعدة.

حضر الافتتاح أرسيني ماثيوسشينكو مدير البيت الروسي، بينما أشرفت د. زينب الشوربجي مسئولة استوديو الرسم على الأعمال الفنية ومتابعة الطلاب طوال العام الدراسي.

يشمل المعرض لوحات مستوحاة من أعمال كبار الفنانين مثل فان غوغ وحسين فتحي، إضافة إلى لوحات مناظر طبيعية وأشجار وبيوت ريفية وبورتريهات ولوحات للحيوانات الأليفة والأسماك، بالإضافة إلى عمل جماعي لتعزيز روح التعاون بين الأطفال.

وأكد أرسيني ماثيوسشينكو، أن البيت الروسي يواصل دعمه للمواهب الصغيرة من خلال الدروس الأسبوعية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يمثل حصاد عام 2025 لجهود الطلاب.

ومن جانبها، أوضحت د. زينب الشوربجي أن المعرض يعكس رؤية المدارس الفنية المختلفة في الضوء والظل والألوان، وأشادت بأولياء الأمور على انتظام أبنائهم في الدروس الأسبوعية.

يستمر المعرض في استقبال الزوار داخل البيت الروسي، مقدمًا فرصة لمتابعة طاقات فنية واعدة لجيل جديد من المبدعين.