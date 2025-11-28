استطلاع رأي: نصف البريطانيين يعتبرون الميزانية غير عادلة

أبدى البريطانيون ردود فعل سلبية للغاية تجاه ميزانية وزيرة الخزانة راشيل ريفز، ما يشير إلى عدم وجود أي تحسن يذكر في شعبية حكومة حزب العمال التي تتراجع، طبقا لما أظهره أول استطلاع للرأي في هذا الصدد.

وقال المشاركون في استطلاع رأي أجراه معهد يوجوف إنهم يرون الميزانية غير عادلة، بهامش 48%، مقابل 21%.وتعد هذه ثاني أسوأ نتيجة يسجلها معهد يوجوف منذ أن بدأ في تتبع الآراء في عام 2010، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

واعتبر نصف الأشخاص الذين شملهم استطلاع معهد يوجوب أن ميزانية ريفز ستجعلهم وأسرهم في وضع أسوأ من ذلك، مقارنة بـ3%، قالوا إن وضعهم سيكون أفضل.

وقال 3% فقط إن الاقتصاد في حالة "جيدة للغاية"

وقال ثلثا المشاركين إنهم يتوقعون أن تزيد الأمور سوءا في الأشهر الـ12 المقبلة.